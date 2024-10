Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Caterpillar: l'ex-CEO de SAIC rejoint le conseil information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Caterpillar fait part de la nomination de Nazzic Keene, ancienne CEO de Science Applications International Corporation (SAIC), comme nouvelle membre indépendante de son conseil d'administration, à compter du 1er novembre.



Apportant au constructeur d'équipements de chantier notamment son expérience des technologies de l'information, elle siégera au comité de nomination et de gouvernance et au comité de rémunération et des ressources humaines.



Nazzic Keene a pris sa retraite en 2023 après quatre ans comme CEO de SAIC, entreprise mondiale de plusieurs milliards de dollars engagée dans l'intégration de systèmes de technologie de l'information pour les organismes gouvernementaux.





Valeurs associées CATERPILLAR 402,16 USD NYSE +1,41%