Caterpillar investit 725 MUSD dans son site de moteurs à Lafayette (Indiana)
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 17:20






Caterpillar annonce un investissement de 725 millions de dollars dans l'agrandissement de son usine de moteurs à Lafayette (Indiana), l'un des plus importants de son histoire, afin d'accroître la production et répondre à la demande croissante d'énergie liée notamment à l'essor de l'intelligence artificielle et des centres de données.

Parallèlement, le groupe déploie un programme de 100 millions de dollars sur cinq ans destiné à la formation et à la montée en compétences de la main-d'oeuvre américaine. L'Indiana sera le premier État à en bénéficier, avec un engagement initial pouvant atteindre 5 millions de dollars.

Christy Pambianchi, directrice des ressources humaines, souligne la volonté du groupe de 'préparer la prochaine génération à naviguer sur les chantiers de demain'.

Présent dans 25 États, Caterpillar emploie 51 000 personnes aux États-Unis, dont plus de 4100 dans ses 12 sites de l'Indiana.











