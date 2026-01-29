Caterpillar grimpe grâce à des résultats trimestriels en hausse, mais prévient que les droits de douane annuels s'élèveront à 2,6 milliards de dollars

29 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements de construction et d'exploitation minière Caterpillar CAT.N augmentent de 1,7% à environ 653 dollars dans les échanges avant bourse ** CAT annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre , grâce à une demande soutenue pour ses équipements de production d'énergie dans un contexte de construction rapide de centres de données

** La société prévoit des droits de douane de 2,6 milliards de dollars en 2026

** Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre s'élève à 5,16 dollars par action, contre 5,14 dollars il y a un an

** Les revenus du 4ème trimestre ont augmenté à 19,1 milliards de dollars, contre 16,2 milliards de dollars il y a un an

** Le PT médian de 29 courtiers couvrant le titre est de 623,27 $ - données compilées par LSEG

** L'action a progressé de 46,7 % en 2025