 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Caterpillar grimpe grâce à des résultats trimestriels en hausse, mais prévient que les droits de douane annuels s'élèveront à 2,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements de construction et d'exploitation minière Caterpillar CAT.N augmentent de 1,7% à environ 653 dollars dans les échanges avant bourse ** CAT annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre , grâce à une demande soutenue pour ses équipements de production d'énergie dans un contexte de construction rapide de centres de données

** La société prévoit des droits de douane de 2,6 milliards de dollars en 2026

** Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre s'élève à 5,16 dollars par action, contre 5,14 dollars il y a un an

** Les revenus du 4ème trimestre ont augmenté à 19,1 milliards de dollars, contre 16,2 milliards de dollars il y a un an

** Le PT médian de 29 courtiers couvrant le titre est de 623,27 $ - données compilées par LSEG

** L'action a progressé de 46,7 % en 2025

Valeurs associées

CATERPILLAR
643,430 USD NYSE +0,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank