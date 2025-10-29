Caterpillar dépasse ses estimations, le boom de l'IA stimulant la demande d'équipements énergétiques ; les actions grimpent en flèche

Prévoit un impact tarifaire de 1,6 à 1,75 milliard de dollars pour l'exercice, contre 1,5 à 1,8 milliard de dollars précédemment

La demande des centres de données axée sur l'IA stimule les ventes de générateurs d'électricité

L'unité d'énergie et de transport affiche une hausse de 17% des ventes au troisième trimestre

par Nathan Gomes et Nandan Mandayam

Caterpillar CAT.N a dépassé les estimations de bénéfice et de chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi, l'essor des technologies de l'information et de la communication ayant stimulé la demande pour ses équipements énergétiques, ce qui a entraîné une hausse de 12 % de ses actions.

L'unité énergie et transport du fabricant d'équipements industriels a alimenté une grande partie de la croissance de l'entreprise au cours des derniers trimestres, car les investissements axés sur l'IA dans les centres de données gourmands en énergie ont stimulé la demande pour ses systèmes de production d'énergie.

L'accent mis par le président Donald Trump sur les projets énergétiques a également soutenu le segment, qui fabrique également des équipements miniers tels que des excavateurs et des pelles géantes et contribue à hauteur de 40 % au chiffre d'affaires global de Caterpillar.

"Les ventes d'équipements de production d'énergie devraient continuer à croître de manière durable, car CAT maintient son leadership sur le marché de la production d'énergie de secours pour les applications de centres de données", a déclaré Ryan Keeney, analyste chez Third Bridge.

L'unité a enregistré une hausse de 17 % de ses ventes au troisième trimestre, pour atteindre environ 7,2 milliards de dollars.

Cependant, les fabricants de machines industrielles, dont Caterpillar, sont confrontés à des coûts plus élevés en raison des droits de douane étendus de M. Trump sur les importations, tandis que la faible demande et les taux d'intérêt élevés limitent leur capacité à répercuter le fardeau sur les clients.

La société a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à des coûts tarifaires annuels compris entre 1,6 milliard et 1,75 milliard de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant entre 1,5 milliard et 1,8 milliard de dollars.

Les vents contraires liés aux tarifs devraient être plus importants au dernier trimestre de l'année qu'au troisième trimestre, a déclaré le directeur financier Andrew Bonfield aux analystes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Au cours du deuxième trimestre, les entreprises du monde entier ont signalé un impact financier annuel combiné de 16,2 à 17,9 milliards de dollars et de près de 15 milliards de dollars pour 2026, selon un suivi des tarifs douaniers de Reuters .

L'entreprise, considérée comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale, a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 17,6 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street (16,77 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Son segment principal, la construction, a enregistré une hausse de 7 % de son chiffre d'affaires, à 6,76 milliards de dollars, grâce à des hausses de prix.

L'entreprise a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté par action de 4,95 dollars, dépassant l'estimation moyenne de 4,52 dollars.

Les actions de Caterpillar ont augmenté d'environ 60 % depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 17 % de l'indice S&P 500 Industrials.