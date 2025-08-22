Caterpillar, Deere en hausse alors que Powell ouvre la porte à des baisses de taux

22 août - ** Les actions de Caterpillar CAT.N augmentent de 2,6 %, tandis que Deere DE.N augmente de 1,6 % dans les premiers échanges

** La Présidente de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a indiqué vendredi une possible baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de septembre de la Banque centrale

** La hausse des taux d'intérêt a provoqué un ralentissement des dépenses de construction aux États-Unis et a conduit les clients à retarder les grands investissements en capital

** En tenant compte des mouvements de la séance, CAT a augmenté de 18,5 %, DE de 16,8 % depuis le début de l'année