Caterpillar: David Calhoun va quitter le conseil

(CercleFinance.com) - David Calhoun, actuel membre du conseil d'administration de Caterpillar, ne sollicitera pas de nouveau mandat lors de la prochaine assemblée générale annuelle, a annoncé mercredi le fabricant américain d'équipements de chantier.



Calhoun, qui siégeait au conseil d'administration depuis 2011, a annoncé la semaine passée qu'il avait pris la décision de quitter son poste de directeur général de Boeing à la fin de 2024.



Cet ancien directeur des opérations du portefeuille de placements privés chez Blackstone était arrivé à la tête du géant de l'aéronautique en 2020.



Il avait été auparavant directeur général de l'institut de mesure d'audiences Nielsen Holdings après avoir passé 26 ans chez GE, où il avait dirigé plusieurs unités commerciales, notamment celle des moteurs d'avions.



Sa démission de Boeing intervient alors que l'avionneur fait l'objet depuis plusieurs semaines d'un examen minutieux de la part des compagnies aériennes, de la FAA et du gouvernement américain en raison de problèmes de sécurité et de conception apparus sur plusieurs de ses avions.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris -0.87% CATERPILLAR NYSE +1.28%