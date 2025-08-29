Caterpillar chute après avoir revu à la hausse ses prévisions de coûts tarifaires annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Caterpillar CAT.N ont perdu jusqu'à 3 % dans les échanges avant bourse vendredi, un jour après que le fabricant d'équipement lourd ait prévu des dépenses plus élevées liées aux tarifs douaniers pour 2025, alors que les entreprises s'efforcent d'évaluer l'impact de la politique commerciale américaine changeante.

Les fabricants de machines industrielles sont confrontés à des coûts plus élevés et à une demande atone en raison des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, auxquels s'ajoutent des taux d'intérêt élevés.

L'entreprise s'attend désormais à un impact tarifaire de 1,5 à 1,8 milliard de dollars cette année, contre une prévision antérieure de 1,5 milliard de dollars .

"Nous craignons que CAT et le groupe des équipements de construction n'aient jusqu'à présent montré que peu ou pas de capacité à répercuter les droits de douane", a déclaré Angel Castillo, analyste chez Morgan Stanley.

Les entreprises mondiales qui ont publié leur rapport entre le 16 juillet et le 20 août ont prévu un impact financier annuel combiné de 14,3 à 15,9 milliards de dollars et de près de 15 milliards de dollars pour 2026, selon le suivi des tarifs douaniers de Reuters .

Toutefois, Brian Langenberg, analyste chez Langenberg LLC, s'est montré relativement optimiste. "C'est ennuyeux, mais ce n'est pas mortel. La demande est la demande, et si quelqu'un a besoin d'un bulldozer, il l'achètera et absorbera les droits de douane", a-t-il déclaré.

Les actions de Caterpillar se négocient à environ 21,34 fois leurs bénéfices prévisionnels, ce qui est supérieur à la médiane du secteur (18,46). Elles ont augmenté de 20,9 % depuis le début de l'année.