Caterpillar chute après avoir prévu un impact tarifaire plus important pour 2025

29 août - ** Les actions de Caterpillar CAT.N chutent de 3 % à 422,31 $ dans les échanges avant l'ouverture

** Jeudi, CAT prévoyait pour 2025 un impact net des tarifs compris entre 1,5 et 1,8 milliard de dollars, contre une prévision antérieure allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars

** Les coûts plus élevés pousseront la marge d'exploitation ajustée vers le bas de sa fourchette cible, a-t-il ajouté

** CAT a laissé inchangées ses perspectives de ventes et de revenus pour l'ensemble de l'année

** Quatorze des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achat" ou supérieure, 13 comme "conservation" et une comme "vente"; leur prévision médiane est de 436,77 $ - données LSEG

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de près de 20 %