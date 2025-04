Caterpillar: BPA ajusté trimestriel en baisse de 24% information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce que ses ventes ont atteint 14.2 milliards de dollars au titre du 1er trimestre, en baisse de 10% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le détail, l'activité recule dans toutes les zones géographiques, avec -10% en Amérique du Nord, -3% en Amérique latine, -12% en EMEA et -12% en Asie Pacifique.



Le résultat d'exploitation consolidé ressort à 2579 M$ (-27%) pour un bénéfice de 2 milliards de dollars (vs 2,85 milliards un an plus tôt), laissant apparaître un BPA de 4,2$ (vs 5,75$ précédemment) et un BPA ajusté en baisse de 24%, à 4,25$ (vs 5,6$ précédemment).



' Notre solide bilan nous a permis de reverser plus de 4 milliards de dollars à nos actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes au cours du trimestre. Notre stratégie de croissance rentable à long terme porte ses fruits, comme en témoignent les résultats obtenus grâce à la diversité de notre portefeuille et de nos marchés finaux ', a déclaré Joe Creed, futur directeur général.







