Caterpillar: BPA accru de 14% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Caterpillar publie au titre du premier trimestre 2024 un BPA ajusté (c'est-à-dire hors restructurations) de 5,60 dollars, contre 4,91 dollars un an auparavant, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 1,1 point à 22,2%.



Les ventes et les revenus du fabricant d'équipements de chantier se sont maintenus stables à 15,8 milliards de dollars, la baisse du volume des ventes ayant été en grande partie contrebalancée par une évolution favorable des prix.



'Notre bilan solide et nos FCF de ME&T (c'est à dire hors produits financiers) nous ont permis de déployer un montant record de 5,1 milliards de dollars de liquidités pour les rachats d'actions et les dividendes au premier trimestre', souligne son PDG Jim Umpleby.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris -4.79% CATERPILLAR NYSE +0.02%