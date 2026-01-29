Caterpillar bénéficie d'un important coup de pouce des ventes d'IA alors que les droits de douane pèsent

Les droits de douane pèseront 2,6 milliards de dollars en 2026

Le bénéfice d'exploitation chute de 9 % au quatrième trimestre

La division "Power and Energy" affiche une hausse des ventes de 23%

par Abhinav Parmar et Nathan Gomes

Les résultats du quatrième trimestre de Caterpillar CAT.N ont reflété l'économie mondiale, avec des ventes stimulées par l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle, même si le géant de l'équipement a préparé les investisseurs à un impact tarifaire de plus de 2 milliards de dollars au cours de l'année à venir.

Le plus grand fabricant mondial d'équipements de construction a déclaré que les ventes trimestrielles de son segment énergie et électricité, qui fabrique des générateurs, ont bondi de plus de 20 %.

À l'instar des géants de la technologie, Caterpillar et plusieurs autres entreprises industrielles ont misé sur l'intelligence artificielle pour stimuler le moral des investisseurs. Ses actions ont gagné environ 60 % au cours de l'année écoulée, soit près de quatre fois les gains du S&P 500 sur la même période.

Le boom de l'IA a fait du segment énergie et électricité de Caterpillar sa plus grande activité en termes de chiffre d'affaires, dépassant sa principale unité de construction.

Les commandes de systèmes de "prime power", de grands générateurs conçus pour fournir de l'électricité en continu, ont augmenté, a déclaré le directeur général Joe Creed lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, car les clients des centres de données recherchent de l'énergie supplémentaire sur site pour faire face à une croissance rapide.

Les actions de Caterpillar, largement considérées comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale, étaient en hausse d'environ 4,4 % dans les premiers échanges.

VENTS CONTRAIRES LIÉS AUX TARIFS DOUANIERS

La société a mis en garde contre des coûts liés aux droits de douane d'environ 2,6 milliards de dollars en 2026. La valeur absolue des droits de douane imposés l'année dernière était de 1,8 milliard de dollars.

Les entreprises industrielles ont été parmi les plus durement touchées par les tarifs douaniers expansifs du président Donald Trump l'année dernière, réduisant les prévisions et augmentant les prix. Alors que de nombreuses entreprises américaines ont déclaré aux investisseurs cette année que les droits de douane étaient "gérables", les premiers commentaires de la saison des résultats suggèrent que les marges bénéficiaires sont sous pression .

"Les ventes supérieures aux prévisions dans tous les secteurs d'activité ont été entravées par les vents contraires des tarifs douaniers, ce qui a limité l'expansion des marges pour le trimestre", a déclaré Stephen Volkmann, analyste chez Jefferies.

Volkmann a ajouté qu'il s'attendait à ce que les vents contraires persistent jusqu'en 2026.

Caterpillar a présenté deux scénarios pour la marge d'exploitation annuelle, reprenant une tendance de l'année dernière.

En tenant compte des droits de douane, l'entreprise s'attend à ce que la marge bénéficiaire d'exploitation annuelle ajustée se situe près du bas de la fourchette cible.

Lors de sa journée des investisseurs en novembre, Caterpillar a dévoilé un objectif de marge bénéficiaire d'exploitation ajustée de 15 % à 19 % jusqu'en 2024, puis de 21 % à 25 % d'ici 2030, en fonction du niveau des ventes.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action s'est élevé à 5,16 dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 5,14 dollars l'année précédente. Le chiffre d'affaires est passé de 16,2 milliards de dollars à 19,1 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que l'entreprise enregistre un bénéfice trimestriel de 4,68 dollars par action et un chiffre d'affaires de 17,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Wall Street s'attend à ce que le segment de la construction renoue avec la croissance en 2026, soutenu par des commandes plus importantes des concessionnaires, une stabilisation de l'activité de construction non résidentielle et une augmentation de la demande de flotte de location.