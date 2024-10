Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Caterpillar: baisse de 6% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Caterpillar publie un BPA ajusté (c'est-à-dire excluant les coûts de restructuration) en baisse de plus de 6% à 5,17 dollars au titre du troisième trimestre 2024, avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,8 point à 20%.



Les revenus du constructeur d'équipements de chantier ont diminué de 4% à 16,1 milliards de dollars, principalement sur des volumes plus faibles de ventes aux clients finaux, ainsi qu'un effet négatif lié aux variations de stocks chez les distributeurs.



Revendiquant toutefois un 'solide flux de trésorerie disponible pour ME&T (machine, énergie et transport)', son PDG Jim Umpleby estime que ces résultats du troisième trimestre 'reflètent l'avantage de la diversité des marchés finaux' du groupe.





