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Caterpillar acquiert un concessionnaire historique dans le Midwest
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 14:26

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Caterpillar annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de John Fabick Tractor Company, concessionnaire historique depuis plus de 100 ans du géant américain des équipements de construction et d'exploitation minière.

John Fabick Tractor fournit des services et des équipements à ses clients dans certaines parties du Missouri et de l'Illinois, dans l'ensemble du Wisconsin ainsi que dans la péninsule supérieure du Michigan.

Cet accord vise à assurer une transition sans heurts de la propriété de cette société, tout en maintenant la qualité des services et de l'accompagnement de proximité dont bénéficient actuellement ses clients.

La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, doit encore recevoir l'approbation des autorités réglementaires et reste soumise aux conditions habituelles de finalisation. Elle devrait être finalisée dans un délai de 30 jours.

"Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec les équipes de Fabick afin de nous appuyer sur un siècle de réussite, d'améliorer encore l'expérience client et de soutenir une croissance à long terme sur l'ensemble du territoire couvert", commente Joe Creed, PDG de Caterpillar.

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