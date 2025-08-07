 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 710,50
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Caterpillar: accord pour un campus de data centers dans l'Utah
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 15:17

(Zonebourse.com) - Caterpillar et Wheeler Machinery annoncent la signature d'un accord avec Joule Capital Partners, société d'infrastructure de nouvelle génération, pour alimenter le campus de centres de données de calcul haute performance de Joule dans l'Utah.

Cette initiative fournira quatre gigawatts d'énergie totale au centre de l'Intermountain West, grâce à une alimentation principale révolutionnaire et des solutions intégrées de refroidissement, de chaleur et d'électricité.

Alimenté par des groupes électrogènes G3520K avec des équipements de support Caterpillar, le système fourni produira de l'électricité et captera la chaleur résiduelle pour alimenter et refroidir les serveurs haute densité de nouvelle génération.

Au-delà des groupes électrogènes, il comprendra les commandes, l'appareillage de commutation ou encore les solutions de stockage d'énergie. Caterpillar et Wheeler fourniront aussi un service et une assistance pour les produits et solutions.

Valeurs associées

CATERPILLAR
422,084 USD NYSE -1,34%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank