Catella va lancer deux fonds sur l' immobilier

(NEWSManagers.com) - La société de gestion suédoise Catella a lancé en partenariat avec le Nasdaq un nouvel indice composé des principales sociétés de gestion de biens immobiliers sur le Stockholm Stock Exchange. Baptisé Nasdaq Catella Sweden Property, cet indice servira de base pour deux fonds : un fonds indiciel appelé Catella Property Index Fund Sweden et un fonds systématique Catella Systematic Property Fund Active. Les fonds seront lancés en 2021 par Catella.

L' indice comprend des sociétés de gestion de biens immobiliers cotées sur le Nasdaq Stockholm et First North Sweden. Les pondérations sont définies par la capitalisation boursière et la liquidité de chaque entreprise.

" Grâce au Nasdaq Catella Sweden Property Index, nous voulons différencier les sociétés de gestion immobilière et leurs caractéristiques des sociétés de construction et des promoteurs " , a expliqué Carl Wingmark, responsable du conseil immobilier chez Catella.