Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Catana: hausse d'un tiers du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Catana Group revendique un chiffre d'affaires en hausse de 32% sur les neuf premiers mois de son exercice 2022-23, à 144,1 millions d'euros, soit déjà un niveau d'activité quasiment similaire à l'ensemble de l'exercice 2021-22.



'Trimestre après trimestre, le groupe déroule sa feuille de route et converti en croissance un carnet de commandes devenu très robuste depuis 2021, tiré par la résilience de sa gamme de catamarans de croisière BALI, devenue incontournable', explique-t-il.



'Même si les conditions du moment plaident pour une demande moins croissante', le fabricant de navires de plaisance déclare 'rester cependant très bien armé pour maintenir une bonne dynamique au cours des exercices prochains'.





Valeurs associées CATANA GROUP Euronext Paris +2.76%