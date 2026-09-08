Catana Group vise un retour de la croissance avec 4 nouveaux modèles

Le spécialiste des catamarans estime que la dégradation du marché nautique est en train de s'atténuer. Le groupe poursuit ainsi le déploiement de son plan stratégique 2030, dont les premiers effets sont attendus dès l'exercice 2026/2027, avec un retour à la croissance escompté pour 2028.

Catana Group annonce l'arrivée de 4 nouveaux modèles sur 4 segments de marché, à savoir le YOT 53 (un catamaran à moteurs habitable), le BALI 4.3 (un catamaran à voile habitable), une version habitable "resort" du SEATY attendue début 2027 et, enfin, le BALI 7.0 (un très grand cata à voile habitable), attendu au Cannes Yachting Festival 2027.

Dans un marché toujours marqué par l'attentisme des clients, le groupe observe une dégradation moins prononcée ces derniers mois, laissant entrevoir un possible point bas.

En parallèle, le groupe indique accélérer son programme industriel après l'incendie du 2 juillet à Canet-en-Roussillon, qui avait détruit 2 bâtiments d'assemblage. Le site sinistré ne sera pas reconstruit et les productions concernées seront transférées à terme vers une nouvelle usine à Canet.

Ce projet a été retenu parmi les 150 projets industriels bénéficiant de la procédure d'accélération administrative "Notre Dame".

En Vendée, le permis de construire de la future usine de Saint-Jean d'Hermine est en cours de dépôt. Implantée sur 55 000 m² et prévue sous 2 ans, elle regroupera développement, innovation et fabrication de moules et outillages, permettant d'internaliser à terme les trois quarts des investissements dans ce domaine.

Catana Group vise ainsi un retour de la croissance en 2028 et publiera son chiffre d'affaires annuel le 15 octobre 2026.