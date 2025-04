Catana Group prend l’eau

(AOF) - Plus fort repli du marché SRD, titre Catana Group chute de 19,16 % à 3,27 euros après la publication de perspectives et de résultats décevants, propulsant l'action à son plus bas niveau depuis les trois premiers mois de l'année 2021. Au cours du premier semestre de son exercice 2024-2025, le chiffre d'affaires du spécialiste de la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance a chuté de 23 %, à 81,17 millions d'euros.

Cette contre-performance est liée à plusieurs facteurs : il y'a d'abord la fin de la dynamique exceptionnelle de l'après Covid, mais aussi les incertitudes économiques et politiques, notamment avec la guerre commerciale qui fait rage. Partant, Catana Group estime que sa " visibilité devient très réduite pour 2025 et 2026 sans pour autant remettre en cause les plans stratégiques ".

