Catana Group, Median Technologies, Spie...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs annoncera ses résultats du premier semestre.

Catana Group

Sans surprise, les comptes de l'exercice 2024-2025 de Catana Group sont dégradés, dans un marché en retrait depuis 2023. Sur la période, le résultat net part du groupe est toujours un bénéfice, mais ce dernier s'est affaissé en passant de 29,7 à 13,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a suivi la même tendance à 17,4 millions d'euros, contre 38,1 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, le chiffre d'affaires a fondu de 23,79%, à 174,9 millions d'euros. La marge brute a reculé de 130 à 92 millions d'euros.

Figeac Aéro

L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques publiera ses résultats du premier semestre.

Groupe Partouche

Le groupe de casinos précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Median Technologies

Median Technologies a signé un accord mondial non exclusif de distribution commerciale avec un acteur majeur américain de la santé. L'accord porte sur la future commercialisation d'eyonis LCS, le logiciel dispositif médical basé sur l'IA et développé par la société française pour le cancer du poumon.

Medincell

La société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale dévoilera ses résultats du premier semestre.

Spie

Spie, acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce l'acquisition de Cyqueo en Allemagne. Spie élargit son portefeuille dans le secteur en pleine croissance de la cybersécurité et renforce ses capacités de conseil et d'intégration de solutions de sécurité pour des infrastructures informatiques complexes. Fondée en 2003 par Philipp et Patric Liebold, Cyqueo emploie 28 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2024. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.

Valbiotis

Valbiotis a annoncé avoir terminé le recrutement des 70 volontaires de l'étude clinique Cardio-Liver, destinée à évaluer l'effet de Totum-448 sur de nombreux facteurs de risques impliqués dans les stades précoces des maladies métaboliques du foie (MASLD) et notamment de la MASH. Le spécialiste de la conception et de la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé a précisé que les résultats de cette étude seront disponibles au second semestre 2026.