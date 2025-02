Catana Group: les actionnaires approuvent le transfert vers Euronext Growth

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe appelle qu'il avait annoncé le 2 décembre 2024 son intention de transférer la cotation de ses actions sur Euronext Growth, afin notamment d'être coté sur un marché "plus approprié à sa taille, lui permettant de simplifier son fonctionnement en réduisant les contraintes réglementaires et les coûts afférents à la cotation", tout en continuant à bénéficier des avantages des marchés financiers.

(AOF) - Catana Group annonce que son Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 27 février 2025 a approuvé le projet de transfert de la cotation des actions composant son capital social d’Euronext vers le marché Euronext Growth et "conféré tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation". Le spécialiste des catamarans précise que le transfert devrait intervenir "dans un délai minimum de deux mois" , "dans le cadre d’une procédure accélérée d’admission aux négociations des actions existantes, sans émission d’actions nouvelles".

