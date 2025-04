Catana Group : la visibilité devient très réduite pour 2025 et 2026

(AOF) - Au premier semestre de l’exercice 2024/2025, le chiffre d’affaires de Catana Group s’est replié de 23 %, à 81,171 millions d'euros. Le spécialiste de la conception, construction et commercialisation de navires de plaisance n’est toutefois pas surpris par cette contre-performance et, malgré les incertitudes géopolitiques et économiques liées à la nouvelle administration américaine, ses plans stratégiques ne sont pas remis en cause. Il souligne cependant que " la visibilité devient très réduite pour 2025 et 2026 ".

Dans ce contexte, la société juge " de plus en plus acquis que la tendance vertueuse qui semblait se dessiner à l'automne dernier, vient de s'interrompre ".

" Sans présager de l'évolution de cette situation quasi inédite, il est raisonnable de penser que les capacités de prises de commandes des prochains mois seront altérées dans des proportions qu'il est encore difficile à appréhender tant sur l'exercice en cours que le suivant ", prévient Catana. Ce dernier ajoute par ailleurs que l'existence de stocks conséquents dans certains réseaux de distribution concurrents sont des facteurs qui ne font qu'accentuer ce dérèglement de marché.

Au niveau des produits du groupe, les bateaux de petites et moyennes tailles sont plus difficiles à vendre que ceux de tailles importantes, et le nouveau BALI 5.8 présenté à Cannes en septembre 2024 a déjà atteint ses objectifs commerciaux et bénéficie d'un bon carnet de commandes pour le prochain exercice.

