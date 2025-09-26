 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Catana Group, EssilorLuxottica, IT Link...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 26/09/2025 à 09:22

(AOF) - Adocia

Sur les six premiers mois de l'année, Adocia a généré 2,199 millions d'euros de produits opérationnels, soit une croissance de 52,18 % par rapport au premier semestre 2024. Dans ces produits opérationnels, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1,031 million d'euros, contre 0 un an plus tôt, grâce aux revenus liés à l'étude faisabilité relative à la technologie AdOral, appliquée à une nouvelle incrétine (hormone qui stimule la sécrétion d'insuline) pour un partenaire non divulgué.

Airbus

Airbus a enregistré une commande de la Royal Thai Air Force pour un appareil A330 Multi Role Tanker Transport Plus (MRTT+). Cette évolution basée sur l'A330neo et issue de l'A330 MRTT, un avion de ravitaillement et de transport aérien éprouvé au combat, sera équipée d'un système de ravitaillement à jet et à rampe. Airbus inclura également son kit d'évacuation médicale. L'avion entrera en phase de conversion militaire l'année prochaine sur le site de Getafe en Espagne, pour une livraison finale au client en 2029.

Alten

Alten a fait état d'un résultat net part du groupe de 82,6 millions d'euros au premier semestre, en retrait de 30,2% à la même période en 2024. Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 152,1 millions d'euros, soit 7,3% du chiffre d'affaires, contre 8,4% en juin 2024. Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT a vu son chiffre d'affaires s'affaisser de 1,1%, à 2,08 milliards d'euros.

Ateme

Ateme a dévoilé ses résultats semestriels 2025 d'où ressort une perte nette de 3,3 millions d'euros contre une perte de 8,3 millions au 30 juin 2024. Le spécialiste de la diffusion vidéo a vu son Ebitda progresser de 5,8 millions d'euros, à 1,5 million d'euros. La marge brute est ressortie à 25,4 millions d'euros contre 22,3 millions d'euros un an plus tôt à la même période. Le chiffre d'affaires s'élève à 41,9 millions d'euros contre 40,8 millions d'euros.

Balyo

Baly o rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Biosynex

Biosynex a indiqué ne pas avoir réussi à finaliser son programme de cession et a été contraint de réviser à la baisse son plan d'affaires en raison d'un climat des affaires difficile aux États-Unis, une consommation des ménages en berne de part et d'autre de l'Atlantique et une conjoncture politico-économique compliquée en France. Avec un chiffre d'affaires de 50,8 millions d'euros, en baisse de 6 % au premier semestre, le laboratoire estime qu'il pourrait ne pas être en mesure d'honorer ses échéances de remboursement d'emprunts en 2026.

Bonduelle

Bonduelle publiera ses résultats du quatrième trimestre 2024-2025

Catana Group

Fondateur et actionnaire de référence de Catana Group et d'entités industrielles liées, le groupe familial Poncin, au travers de ses principales structures, lance un vaste plan d'investissements à horizon 2030, afin de renforcer sa position sur le marché des catamarans. Il entend notamment see positionner sur les zones encore inexplorées par le groupe sur le segment des catamarans et renforcer son potentiel d'innovation. Il vise également à accroître les capacités et l'efficacité industrielle du groupe et à élargir sa force de frappe commerciale et de services.

Dekuple

Dekuple dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

Equasens

Equasens dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis lui a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son verre Essilor Stellest, dans le cadre d'un processus De Novo. La FDA avait déjà distingué ce verre en 2021 en lui accordant le statut de " Breakthrough Device " (Dispositif Innovant). Le verre Essilor Stellest est le seul et tout premier verre optique à l'efficacité cliniquement prouvée pour ralentir la progression de la myopie chez l'enfant à recevoir cette autorisation de la FDA.

Hexaom

Hexaom a déclaré un résultat net part du groupe de 5,4 millions d'euros au premier semestre, en chute de 48,6%. Le résultat opérationnel courant du constructeur de maisons s'élève à 12,2 millions d'euros, en retrait de 14,1%. Le chiffre d'affaires atteint 306,3 millions d'euros, en baisse de 26,5%. Pour l'exercice 2025, à périmètre non constant, le groupe anticipe une baisse de chiffre d'affaires limitée à 10–15 %, sous réserve notamment du rythme d'ouverture des chantiers du 4ème trimestre, dont les délais tendent à s'allonger.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le résultat de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant total de 7,93 millions d'euros et dont la souscription s'est déroulée du 11 au 23 septembre.

IT Link

IT Link a déclaré au premier semestre 2025 un résultat net part du groupe de 1,47 millions d'euros, en recul de 18,1%. L'Ebitda de la société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés s'établit à 3 millions d'euros, en retrait de 17,1%. Le chiffre d'affaires s'affiche en hausse de 0,8% à 42,29 millions d'euros.La trésorerie nette au 30 juin 2025 atteint 5,6 millions d'euros contre 5,2 millions au 31 décembre 2024.

Xilam Animation

Xilam Animation a vu sa perte nette part du groupe s'accroître au premier semestre, passant de 956000 euros a 2,53 millions d'euros. Idem pour la perte opérationnelle qui est passée de 1,31 million à 2,41 millions d'euros. La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation a vu son chiffre d'affaires chuter de 64%, à 4,20 millions d'euros. Le free cash-flow ressort à -1,6 million contre 2,7 millions au premier semestre 2024.

Valeurs associées

ADOCIA
7,3600 EUR Euronext Paris -3,54%
AIRBUS
194,1200 EUR Euronext Paris +0,13%
ALTEN
67,9500 EUR Euronext Paris +2,10%
BALYO
0,3800 EUR Euronext Paris -0,52%
BIOSYNEX
0,6080 EUR Euronext Paris -49,75%
BONDUELLE
7,8700 EUR Euronext Paris -0,38%
CATANA GROUP
3,3250 EUR Euronext Paris +0,61%
DEKUPLE
26,100 EUR Euronext Paris +0,38%
EQUASENS
45,2500 EUR Euronext Paris -0,22%
ESSILORLUXOTTICA
272,2000 EUR Euronext Paris +2,33%
HEXAOM
29,4000 EUR Euronext Paris +0,34%
IT LINK
21,5000 EUR Euronext Paris -1,38%
XILAM ANIMATION
2,8000 EUR Euronext Paris -2,78%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/09/2025 à 09:22:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

