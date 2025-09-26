 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Catana Group dévoile sa feuille de route 2030
information fournie par AOF 26/09/2025 à 08:49

(AOF) - Fondateur et actionnaire de référence de Catana Group et d’entités industrielles liées, le groupe familial Poncin, au travers de ses principales structures, lance un vaste plan d’investissements à horizon 2030, afin de renforcer sa position sur le marché des catamarans. Il entend notamment see positionner sur les zones encore inexplorées par le groupe sur le segment des catamarans et renforcer son potentiel d'innovation. Il vise également à accroître les capacités et l’efficacité industrielle du groupe et à élargir sa force de frappe commerciale et de services.

Catana Group vient de prendre livraison de sa nouvelle usine d'Aveiro au Portugal, totalement dédiée à la fabrication des bateaux à moteurs de la marque YOT. Cette usine de 25 000 m² sur un terrain de 60 000 m² dote dès son lancement la marque YOT d'un outil parfaitement adapté aux besoins industriels de cette nouvelle activité, dans un environnement moderne et éco-responsable.

De 2025 à 2030, la société va lancer 14 nouveaux modèles pour occuper 6 segments de marché différents : 5 modèles YOT Power Catamarans, 2 modèles Catana Catamarans, 5 modèles Bali, 2 modèles Seaty.

Valeurs associées

CATANA GROUP
3,3650 EUR Euronext Paris +1,82%
