 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 067,53
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Catana, FDJ United, Gecina, GL events, LVMH... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 14/10/2025 à 18:43

(AOF) - Argan

Argan a annoncé l'accompagnement de la croissance de Celio avec une seconde extension de 12 000 mètres carrés sur le site d'Amblainville, qui sera labellisée Aut0nom. Ce lieu est devenu l'unique plateforme logistique de Celio au niveau européen. Avec cette nouvelle phase d'extension, les deux sociétés vont intégrer des équipements pour améliorer sensiblement le bilan environnemental du site. Ainsi, une centrale photovoltaïque développant une puissance de 400kWc sera ainsi installée en toiture et entièrement dédiée à l'autoconsommation de Celio.

Catana

Le spécialiste des navires de plaisance publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Drone Volt

Le spécialiste du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

FDJ United

L'opérateur de jeux d'argent et de hasard présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Forsee Power

Forsee Power annonce que KGHM, le plus grand producteur de cuivre en Europe, équipera ses véhicules miniers Zanper T et HT24e de systèmes de batteries Forsee Power. En outre, KGHM vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 et à atteindre la neutralité climatique totale d'ici 2050. L'électromobilité fait partie de la solution, permettant de remplacer les véhicules à moteur thermique par des véhicules 100% zéro émission.

Gecina

Gecina a confirmé sa prévision d'un résultat récurrent net part du groupe 2025 entre 6,65 euros et 6,70 euros par action, soit une croissance entre 3,6% à 4,4%. Sur les 9 premiers mois de l'année, le groupe immobilier a enregistré une hausse des revenus locatifs de 4% à 539 millions d'euros, portée par l'impact positif des livraisons récentes et une croissance organique de 3,7%. Cette dernière a été soutenue " par une réversion positive soutenue dans les zones centrales (+0,5%), ainsi que l'indexation (+2,9%) ". Le taux d'occupation a augmenté de 0,3 point sur un an, à 94.

GL events

Le groupe intégré des métiers de l'événement annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Havas

Havas a rehaussé son objectif de croissance interne 2025 à l'occasion de son point d'activité pour le troisième trimestre. Le groupe de communication anticipe désormais une croissance interne comprise entre 2,5% et 3% contre plus de 2% auparavant. Havas cible par ailleurs une marge d'Ebit ajusté en amélioration de 50 points de base, soit 12,9%, à comparer avec une fourchette d'objectifs précédente de 12,5% à 13,5%.

HighCo

Le spécialiste du marketing et de la communication rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

LVMH

Dans un contexte géopolitique et économique perturbé, LVMH a réalisé sur les neuf premiers mois de 2025 des ventes de 58,1 milliards d'euros, soit un repli de 2% en organique et de 4% en publié. Sur cette période, l'Europe et les Etats-Unis, stables par rapport aux neuf premiers mois de 2024, bénéficient d'une demande locale solide. Le Japon est en recul par rapport à la même période de 2024, qui avait profité de la hausse des dépenses de la clientèle touristique en raison de la forte baisse du yen.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pullup Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo diffusera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Rexel

Le spécialiste la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Thermador

Le spécialiste des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

ARGAN
65,4000 EUR Euronext Paris -0,15%
CATANA GROUP
3,1750 EUR Euronext Paris -5,22%
FDJ UNITED
26,3200 EUR Euronext Paris -4,84%
FORSEE POWER
0,3100 EUR Euronext Paris +2,31%
GECINA
82,0000 EUR Euronext Paris -0,18%
GL EVENTS
27,4500 EUR Euronext Paris -4,85%
HAVAS
1,5105 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
HIGH CO
4,0900 EUR Euronext Paris +1,74%
LVMH
598,4000 EUR Euronext Paris +0,08%
PRODWAYS
0,6520 EUR Euronext Paris -0,91%
PULLUP ENTERTAINMENT
22,3000 EUR Euronext Paris -2,83%
REXEL
27,9900 EUR Euronext Paris -2,85%
THERMADOR
69,9000 EUR Euronext Paris +0,72%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2025 à 18:43:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Bourse de Paris s'envole de 2,53% mercredi matin. ( AFP / Kiran RIDLEY )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 16.10.2025 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé va supprimer 16.000 emplois, veut relancer ses ventes
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:41 

    Nestlé va supprimer 16.000 emplois alors que le géant suisse de l'agroalimentaire ambitionne de relancer ses volumes de ventes, a déclaré jeudi son nouveau directeur général Philipp Navratil. Ancien directeur de Nespresso, Philipp Navratil a remplacé Laurent Freixe, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank