Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Catana: évolution du conseil après le décès du PDG information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Après le décès de son PDG Olivier Poncin, le 14 mai, Catana Group fait part d'évolutions à son conseil d'administration, avec la cooptation d'Aurélien Poncin en remplacement d'Olivier Poncin, pour la durée restant à courir de son mandat.



Aurélien Poncin était précédemment représentant permanent de la Financière Poncin, actionnaire de référence du fabricant de navires de plaisance. Il devient ainsi PDG de Catana, après avoir été désigné directeur général délégué en février 2022.



David Etien, directeur administratif et financier du groupe, est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de la Financière Poncin, et est nommé en qualité de directeur général délégué, en remplacement d'Aurélien Poncin.





Valeurs associées CATANA GROUP Euronext Paris -0.53%