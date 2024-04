Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Catana: croissance de 10% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Catana Group affiche un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 104,5 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023-24, en ligne avec ses anticipations, 'et ce dans un contexte de marché plus attentiste après plusieurs années d'euphorie'.



'A l'échelle du groupe, le nombre de prospects demeure important dans le réseau commercial, qui par ailleurs n'est pas pénalisé par des stocks de bateaux conséquents', indique le fabricant de catamarans de plaisance.



Fort d'un 'large potentiel de développement embarqué', Catana affirme 's'ouvrir des perspectives nettes d'une nouvelle phase de croissance très prometteuse, issues d'un plan d'investissement ambitieux visant à élargir significativement ses potentiels commerciaux'.





