Castex annonce des contrôles aux frontières pour dissuader d'aller skier à l'étranger

PARIS, 2 décembre (Reuters) - Des contrôles aléatoires pourront être instaurés aux frontières de pays ouvrant leurs stations de ski pour dissuader les Français de s'y rendre et les personnes testées positives au coronavirus seront placées en quarantaine, a déclaré mercredi Jean Castex. "L'idée, c'est d'empêcher les Français d'aller se contaminer dans les stations" de Suisse ou d'Espagne, a déclaré le Premier ministre sur RMC et BFM, en rappelant que les remontées mécaniques des stations françaises resteraient fermées pour les fêtes de fin d'année. "On va instaurer (...) ce qu'on appelle une quarantaine, c'est-à-dire qu'on fera des contrôles aléatoires à la frontière et que le préfet pourra instaurer la mise en quarantaine de sept jours", a-t-il ajouté, en soulignant cependant que "l'action diplomatique continue" pour tenter de parvenir à une harmonisation européenne. (Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

