CAST : Les produits CAST permettent d'accélérer la modernisation des applications et de renforcer la résilience des systèmes numériques

New York et Paris, le 21 octobre 2020 à 17h45

CAST, le leader de la Software Intelligence, a annoncé aujourd'hui des améliorations significatives de ses produits - CAST Highlight, CAST Imaging et CAST Application Intelligence Platform, visant à permettre aux entreprises d'accélérer leur transformation digitale.

Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux leaders IT d'accélérer la modernisation et la migration des applications vers le cloud, d'augmenter la productivité de leurs équipes de développement et de renforcer la résilience de leurs systèmes logiciel.

Les produits CAST fournissent des données inédites sur l'état structurel des applications développées avec pratiquement n'importe quelle combinaison de langages, de bases de données et de frameworks - du mainframe au web, mobile, cloud.

Une transformation plus rapide

CAST Highlight effectue une analyse rapide du code source des portefeuilles applicatifs et identifie les systèmes logiciel les plus techniquement aptes à migrer vers le Cloud et accélère leur migration, permettant ainsi aux organisations IT de prioriser leurs feuilles de route en se basant sur des données tangibles. La plateforme fournit également une évaluation rapide de la résilience et du risque lié à l'open source pour l'ensemble des applications.

CAST Highlight élargit désormais sa couverture technologique et affine la précision des résultats grâce à de nouvelles fonctionnalités :

o Validation des applications SWIFT au cloud : CAST Highlight fournit désormais des informations sur l'aptitude des applications SWIFT à migrer vers le cloud. Avec plus de 20 nouveaux schémas de code spécifiques aux applications SWIFT, la plateforme aide à identifier les freins et les accélérateurs à la migration vers le cloud.

o Le support du langage de programmation Kotlin : CAST Highlight fournit maintenant des informations basées sur plus de 30 nouveaux modèles de code pour améliorer la résilience et accroître l'agilité des applications développées en Kotlin.

o Amélioration de la gestion des CVE : CAST Highlight permet désormais aux utilisateurs de signaler des vulnérabilités de type CVE pour leur laisser le choix de les exclure automatiquement des résultats. Ils peuvent également compléter les résultats avec une documentation personnalisée. La combinaison de ces améliorations permet de se concentrer sur les risques les plus critiques liés aux logiciels libres au sein de l'ensemble des portefeuilles applicatifs.

CAST Imaging effectue automatiquement une analyse du code source de la totalité d'une application pour la restituer de manière graphique et interactive, permettant de visualiser son architecture. La plateforme permet ainsi d'accélérer les changements et de découvrir automatiquement les candidats au découplage et aux micro-services.

Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, CAST Imaging 2.0 réduit les erreurs lors de projets de modernisation :

o Détails au niveau de l'objet dans les vues graphiques : CAST Imaging fournit désormais les détails intrinsèques aux objets dans la restitution graphique de l'application, ce qui augmente la précision et la facilité de compréhension de l'architecture - une étape cruciale dans le processus de refonte et de réarchitecture.

o Amélioration de l'analyse de l'architecture : CAST Imaging permet désormais de découvrir plus facilement les modèles de modernisation grâce à une navigation plus intuitive dans les vues graphiques des applications, une manipulation plus rapide des objets et la création automatique de graphes d'appel d'API et d'accès aux données.

o Dépendances du 'System of Systems'. CAST Imaging permet désormais de visualiser les composants et les dépendances non seulement à l'intérieur d'une application mais aussi entre différentes applications, afin d'aider les professionnels IT à identifier immédiatement les liens critiques entre les systèmes.

Une meilleure productivité

CAST Imaging permet aux équipes distribuées de maintenir une base de connaissances commune, d'intégrer facilement de nouveaux collègues, de collaborer de manière transparente et de réduire le temps passé sur la recherche d'information.

CAST Imaging 2.0 augmente la productivité des équipes de développements grâce à sa nouvelle capacité de collaboration :

o Nouvelle fonctionnalité 'Document-It' : CAST Imaging permet désormais aux développeurs et aux experts logiciel d'annoter les représentations graphiques d'architecture, de créer des vues personnalisées, de spécifier les actions à entreprendre et de suivre les modifications apportées à l'architecture.

Des logiciels plus résilients

CAST Application Intelligence Platform (CAST AIP) effectue une analyse approfondie de toutes les structures de données, des composants de code et des interdépendances au sein d'applications métier, en fournissant des renseignements sur leur structure interne et en découvrant des défauts autrement impossibles à détecter. Donner la priorité aux défauts les plus critiques, tout en réduisant les faux positifs, a toujours représenté un défi pour les responsables de développement d'applications et les Directeurs IT.

La plateforme CAST AIP supprime désormais le dilemme entre la découverte des défauts critiques et leur correction grâce à sa nouvelle fonctionnalité :

o Moteur de recommandation de plan d'action. Le nouveau moteur de recommandation de plan d'action permet aux utilisateurs de fixer un objectif pour n'importe laquelle des caractéristiques structurelles du logiciel - sécurité, résilience, efficacité, maintenabilité. Il fournit automatiquement un plan optimisé avec une liste de défauts à corriger pour atteindre l'objectif visé.

Toutes les nouvelles fonctionnalités de CAST Highlight, CAST Imaging et CAST AIP sont disponibles dès aujourd'hui.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Gaëlle Molle à g.molle@castsoftware.com

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre, le 2 novembre 2020 après bourse

CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur Euronext et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com.

ISIN : FR0000072894

Mnémo : CAS

Reuters : YAS.PA

Bloomberg : CAS.FP

CAST Headquarters

Corporate: +33 1 46 90 21 00

North America: +1 212-871-8330

Alexandre REROLLE

Directeur Administratif & Financier Groupe

a.rerolle@castsoftware.com

AELIUM

J. GACOIN / V. BOIVIN

cast@aelium.fr

01.75.77.54.65