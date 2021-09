CAST : CAST - Résultats semestriels positifs - Confirmation des objectifs de croissance et de profitabilité

Résultats semestriels positifs

Confirmation des objectifs de croissance et de profitabilité

en M€ S1 2021 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires 19,5 20,0 - 0,5 Résultat opérationnel + 0,7 - 0,1 + 0,8 Résultat financier + 0,2 - 0,3 + 0,4 Résultat net + 0,8 - 0,6 + 1,3

Paris, le 14 septembre 2021 à 18h10

Le premier semestre, historiquement déficitaire en raison de la saisonnalité des ventes, devient bénéficiaire, résultat de bonnes performances commerciales et d'une efficacité opérationnelle nettement améliorée portées en particulier par le développement des ventes via les partenaires intégrateurs. Certains postes de dépenses comme les frais de déplacement n'ont par ailleurs pas retrouvé leur niveau pré-COVID.

Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible était de 19 M€ et la trésorerie nette de 14,1 M€, laquelle découle de l'amélioration des résultats et du bon recouvrement des créances clients.

Avec un portefeuille d'affaires étoffé, bien distribué géographiquement, reposant pour une part croissante sur les offres de ses partenaires et porté par une bonne dynamique de marché (migration vers le cloud, modernisation des applications, certification logiciel ISO 5055, audits pré/post M&A...), CAST aborde le second semestre avec confiance dans sa capacité à atteindre les objectifs annoncés pour 2021 : croissance supérieure à 10%, et exercice profitable.

CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur Euronext et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

