Cassava Technologies s'allie à Accenture pour développer l'IA souveraine en Afrique
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 10:35
Basées sur la plateforme AI Refinery d'Accenture et l'offre GPU-as-a-Service de Cassava, hébergée dans ses centres de données sécurisés, ces solutions permettront de traiter les données localement conformément aux réglementations nationales.
Le déploiement commencera en Afrique du Sud avant de s'étendre à l'Égypte, au Kenya, au Maroc et au Nigeria. L'initiative s'appuie sur le réseau panafricain à très haut débit et faible latence de Cassava, interconnectant ses centres de données écoénergétiques.
Ahmed El Beheiry, CEO de Cassava AI, souligne que 'l'IA n'est pas seulement une histoire de technologie mais de construction nationale, avec l'inclusion au centre'. Mauro Macchi, CEO d'Accenture pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, ajoute que ce partenariat aidera les entreprises africaines à 'adopter l'IA en toute confiance et à créer de la valeur'.
Cette collaboration vise à intégrer les contextes et langues locales afin de renforcer la pertinence des solutions pour les secteurs financiers, miniers, télécoms, agricoles et de santé, tout en garantissant sécurité, gouvernance et évolutivité.
Valeurs associées
|240,000 USD
|NYSE
|+0,06%
