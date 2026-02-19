 Aller au contenu principal
Cassava Sciences progresse après la clôture de l'enquête du ministère américain de la Justice sur l'entreprise
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 14:54

19 février - ** Les actions du développeur de médicaments Cassava Sciences SAVA.O augmentent de 2,82% à 2,19 $ avant le marché

** La société déclare que le ministère de la Justice des États-Unis a mis fin à son enquête sur la société concernant les allégations d'inconduite en matière de recherche pour son médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer, le simufilam

** La société indique que l'enquête a pris fin quatre mois après que le ministère de la Justice a rejeté un acte d'accusation criminel contre l'ancien conseiller Hoau-Yan Wang, qui aurait soumis de fausses données concernant le médicament

** Les actions de SAVA ont chuté de 16,1 % en 2025

