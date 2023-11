Casinos: un accord conclu à Detroit après 23 jours de grève

(AOF) - Le Conseil des Casinos de Détroit a conclu un accord de principe pour un nouveau contrat de cinq ans avec MGM Grand Detroit, MotorCity Casino et Hollywood Casino à Greektown, après 32 jours de grève. Les syndicats poursuivront leur grève jusqu'à ce que leurs membres ratifient le règlement proposé. Cet accord "historique couvrant 3 700 employés prévoit "les plus grandes augmentations de salaire jamais négociées" au cours des 23 dernières années dans le secteur des casinos de Détroit, avec notamment une augmentation de salaire immédiate de 18 % en moyenne.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.