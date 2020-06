Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino-Ventes en hausse de 6,1% en France après le déconfinement Reuters • 17/06/2020 à 11:00









PARIS, 17 juin (Reuters) - Casino CASP.PA a annoncé mercredi dans les documents de présentation pour son assemblée générale que: * LES VENTES DE SES MAGASINS EN FRANCE ONT PROGRESSÉ DE 6,1% SUR LES QUATRE SEMAINES PRÉCÉDANT LE 8 JUIN * MONOPRIX AFFICHE UNE HAUSSE DE 5,1%, FRANPRIX DE 12,4% * LES VENTES DES HYPERMARCHÉS GÉANT RECULENT EN REVANCHE DE 1,5% Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.06% RALLYE Euronext Paris -2.91%