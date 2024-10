Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: une nouvelle stratégie présentée en novembre information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Casino a annoncé lundi soir qu'il comptait présenter au marché en novembre une nouvelle stratégie destinée à remettre le groupe sur la voie de la rentabilité et à assurer sa pérennité.



A l'occasion d'un point sur son plan de transformation, le distributeur - qui cherche à se recentrer sur le commerce de proximité - indique que la feuille de route visera à mettre en place une meilleure synergie entre ses marques.



Le projet devrait passer par la cession des magasins les moins et la réorganisation des activités au niveau des sièges, avec l'objectif de mieux mettre en commun les savoir-faire.



Le groupe, qui s'est séparé d'environ 350 hypermarchés et supermarchés, indique que 24 magasins restent aujourd'hui à céder.



Sur ce total, deux magasins vont être repris, quatre font encore l'objet de discussions, tandis que 18 magasins et quatre plateformes logistiques n'ont pas encore trouvé de repreneur identifié à ce jour.



Alors que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait initialement 3267 suppressions de postes, le nombre de destructions d'emplois pourrait finalement être inférieur à 3000 à l'issue des négociations en cours sur les

magasins à reprendre, est-il précisé dans un communiqué.



Si les phases de départs volontaires et de reclassement interne ont désormais débuté, Casino précise que 1200 postes sont actuellement vacants au sein du nouveau périmètre et ouverts au reclassement interne.



Suite à ces annonces, l'action Casino cédait plus de 3% mardi matin à la Bourse de Paris, pourtant à plus de 96% son repli depuis le début de l'année.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 2,93 EUR Euronext Paris -2,25%