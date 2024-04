Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: un concert franchit les 2/3 du capital et votes information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 16:25









(CercleFinance.com) - Le concert composé des sociétés EP Global Commerce, EPEI III, EPEI , VESA Equity Investment (ensemble ' EP '), Attestor Limited, Trinity, Investments Designated Activity Company, , F. Marc de Lacharrière (Fimalac), Fimalac Développement SA, Gesparfo, et France Retail Holdings, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 avril 2024, les seuils de 2/3 du capital et des droits de vote de la société Casino et détenir 67,06% du capital et 66,98% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la souscription par Trinity à 1 020 717 315 actions nouvelles résultant de l'exercice de bons de souscription d'actions nouvelles (' BSA ').





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -1.38%