Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: Trinity retrouve certains de ses droits information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Casino a annoncé mercredi avoir avoir été informé de la fin de la renonciation temporaire à certains de ses droits qui avait été récemment décidée par la société d'investissement Trinity.



En mars dernier, Trinity avait fait le choix de renoncer à siéger en tant que censeur au conseil d'administration du distributeur, et au sein de son comité stratégique, afin de ne pas interférer dans sa restructuration financière.



L'objectif était de prévenir toute communication d'informations privilégiées concernant le groupe au moment des négociations avec les actionnaires et les créanciers.



Avec le succès de la recapitalisation, Thomas Doerane, le censeur représentant Trinity, va retrouver sa place au conseil d'administration de Casino ainsi qu'au sein du stratégique.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +13.82%