Casino-Stabilité des ventes en France au T3, forte reprise au Brésil

PARIS, 29 octobre (Reuters) - Casino CASP.PA a annoncé jeudi une croissance de 6,2% à 7,4 milliards d'euros de son chiffre d'affaires en données comparables au troisième trimestre, marqué par une stabilité des ventes en France et une forte reprise en Amérique Latine, en particulier au Brésil, son principal marché sur le continent. L'activité en France (-0,2% en comparables) a été affectée en juillet par la baisse de l'activité touristique en raison de la pandémie de coronavirus. Elle a toutefois repris au mois d'août, a précisé le distributeur français dans un communiqué. En Amérique Latine, le chiffre d'affaires affiche une croissance de +11,6% en données comparables également, porté par le Brésil. (Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -3.39%