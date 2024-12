Casino: sortie du SBF 120 et du CAC Mid 60 information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - A la suite de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC par son conseil scientifique, Euronext fait part de de la sortie du distributeur alimentaire Casino du SBF 120 et du CAC Mid 60, à partir du 20 décembre, post-clôture.



Sortant aux côtés du groupe de santé Euroapi et de l'opérateur de satellites Eutelsat, il sera remplacé dans ces deux indices par la société pharmaceutique Medincell, l'éditeur de logiciels Planisware et le groupe de produits aromatiques Robertet.



La composition du SBF 120 et du CAC Mid 60 est décidée par le conseil scientifique des indices d'Euronext sur la base des capitalisations boursières et de la liquidité (volume d'échanges) des sociétés cotées sur Euronext Paris.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 1,12 EUR Euronext Paris +0,72%