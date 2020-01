Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino revoit en baisse son estimation de bénéfice en France en 2019 Reuters • 16/01/2020 à 18:21









PARIS, 16 janvier (Reuters) - Casino CASP.PA a revu en baisse jeudi son estimation de croissance du bénéfice d'exploitation pour son activité de distribution en France en 2019, citant l'impact des grèves dans les transports. La croissance du résultat opérationnel courant, en données encore non auditées, sur le périmètre France Retail hors immobilier est estimée à 5% pour l'année écoulée, contre 10% auparavant, a indiqué le groupe de distribution dans un communiqué. Le chiffre d'affaires du groupe, qui possède notamment les enseignes Franprix, Géant et Monoprix, s'est élevé à 9,228 milliards d'euros au quatrième trimestre, en deçà des attentes des analystes, qui s'établissaient à environ 9,7 milliards d'euros. A périmètre comparable et hors effets de calendrier, les ventes du groupe ont augmenté de 1,6% sur la période. En France, elles sont restées stables. (Dominique Vidalon, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -11.20% RALLYE Euronext Paris -5.75%