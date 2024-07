Casino : résultats financiers semestriels dégradés

(AOF) - Au premier semestre, le résultat net de l’ensemble consolidé, part du groupe de Casino est ressorti à 39 millions d’euros contre une perte de 2,2 milliards d’euros, un an auparavant. L’Ebitda ajusté du distributeur a chuté de 23,8% à 255 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a reculé de 3,5% en données comparables à 4,2 milliards d’euros, dont 2,1 milliards d’euros au deuxième (-3,1%). Sur cette dernière période, il a reculé de 7,1% au total après prise en compte d’un effet négatif de 3,3% (principalement périmètre et rationalisation du parc) et d’un effet calendaire négatif de 0,7%.

Le distributeur explique ses "résultats financiers dégradés par un héritage pénalisant et le contexte de restructuration".

"Afin d'améliorer notre performance économique, nous avons initié la rationalisation du parc de magasins : fermeture de points de vente non rentables, transfert de sites intégrés vers la franchise, sélection rigoureuse de nos nouveaux partenaires franchisés et ouverture de nouveaux points de vente à fort potentiel. Les franchisés sont au coeur du projet du groupe, leur succès est notre succès", a déclaré le directeur général, Philippe Palazzi.

Au premier 2024, le cash-flow libre avant frais financiers est négatif à hauteur de 413 millions d'euros (-735 millions d'euros au premier semestre 2023) après remboursement de 153 millions d'euros de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023. En excluant ce montant non récurrent, le cash-flow libre s'élèverait à -260 millions d'euros.

La dette financière nette est de 1 milliard d'euros au 30 juin 2024 contre 1,6 milliard d'euros, trois mois plus tôt.

