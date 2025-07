Casino: résultats encourageants au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 08:57









(Zonebourse.com) - Au 1er semestre 2025, le Groupe Casino enregistre une progression de son chiffre d'affaires de +0,5 % en données comparables, à 4 077 ME, malgré un recul de -2,7 % en données publiées.



L'EBITDA ajusté ressort en nette hausse de +12,2 % à 286 ME, porté par les premiers effets du plan stratégique ' Renouveau 2028 ' et les mesures d'optimisation du parc.



Le résultat net part du Groupe bascule en perte à -210 ME, contre un bénéfice de 39 MEau S1 2024, en raison notamment de charges financières élevées et de la disparition d'effets exceptionnels liés à la restructuration de 2024.



Le cash-flow libre avant frais financiers s'améliore significativement, passant de -413 ME

à -48 ME, grâce à la hausse de l'EBITDA après loyers et à une variation favorable du BFR. Le BPA consolidé ressort à -0,52 E, contre 0,19 E un an plus tôt.



Le Directeur Général Philippe Palazzi salue des résultats semestriels ' encourageants ', illustrant selon lui la pertinence du positionnement sur le commerce de proximité, la restauration à emporter et les nouveaux services du quotidien.



Casino confirme son objectif de retour à l'équilibre du cash-flow libre avant frais financiers à horizon 2026.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 0,5430 EUR Euronext Paris +29,29%