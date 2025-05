Casino : repasse la barre des 0,61E information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 13:04









(CercleFinance.com) - Après 2 heures d'hésitation vers 0,59E, Casino repasse la barre des 0,61E et pourrait s'affranchir de la résistance des 0,60E déjà testée le 22 avril.

Le prochain objectif serait 0,78E, le zénith du 10 mars et 27 février.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 0,5974 EUR Euronext Paris +0,32%