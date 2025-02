Casino: remboursement aux porteurs d'obligations Quatrim information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Casino annonce qu'il a procédé, le 18 février, à un remboursement de 30 millions d'euros de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 28,5 millions de capital et 1,5 million d'intérêts courus portant sur le capital remboursé.



Après l'opération, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim sera ainsi réduit à 272 millions d'euros et les intérêts PIK accumulés entre le 27 mars 2024 et le 5 octobre 2024 seront réduits à 5,1 millions.



Les intérêts PIK pour la période entre le 27 mars et le 5 octobre 2024 seront capitalisés le 6 avril 2025, et les intérêts courus entre le 6 octobre et le 5 avril 2025, portant sur la dette nominale résiduelle, seront également payés ou capitalisés le 6 avril.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 0,77 EUR Euronext Paris -0,49%