Casino quitte l'indice SBF 120

(AOF) - Le distributeur en difficulté Casino vit ses dernières séances au sein de l'indice SBF 120 qu'il quittera à compter du 23 décembre, a fait savoir Euronext, dans un communiqué. Le distributeur en difficulté est désormais recentré autour d'enseignes de proximité comme Monoprix et Franprix. Sa capitalisation boursière s'élève à 445 millions d'euros. Outre Casino, deux autres sociétés quittent le même indice : Euroapi et Eutelsat . Elles seront remplacées par Medincell , Planisware et Robertet. Aucun changement n'est à noter au sein de l'indice CAC 40, précise Euronext.