Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: paiement d'obligations sécurisées Quatrim information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Suite à la cession le 26 septembre d'actifs immobiliers, Casino annonce avoir réalisé le paiement de 198,7 millions d'euros aux porteurs de la dette obligataire sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 190,4 millions de capital et 8,3 millions d'intérêts courus.



Le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 300,5 millions d'euros. Par ailleurs, le distributeur alimentaire précise qu'un paiement d'intérêts interviendra le 7 octobre à hauteur de 7,8 millions, conformément à la documentation.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 2,88 EUR Euronext Paris 0,00%