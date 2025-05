Casino, NRJ Group, Solvay...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois d'avril 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 56 avions commerciaux à 33 clients. En parallèle, 11 commandes brutes ont été enregistrées le mois dernier. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 192 appareils à 58 clients. Airbus vise toujours environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025 .

Casino

Le plan de sauvegarde accélérée de Casino, Guichard-Perrachon approuvé par le Tribunal de commerce de Paris le 26 février 2024, a mis fin à la garantie non plafonnée consentie par Casino au bénéfice de Companiha Brasileria de Distribuiçao (GPA), qui prévoyait un engagement d'indemnisation par Casino au profit de GPA pour toutes les pertes qui pourraient résulter de la mise en œuvre de la structure d'amortissement de l'écart d'acquisition (goodwill) généré par l'acquisition des actions de GPA par Casino.

Hexaom

Hexaom a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre, ressortant en recul de 34,9% à 144,4 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de l'activité Construction de Maisons, intégrant le groupe HDV depuis le 29 janvier 2025, s'élève à 116,1 millions d'euros, en baisse de 39,7% par rapport à la même période de l'exercice dernier. L'activité Rénovation affiche un chiffre d'affaires de 9,8 millions en repli de 23,4% tandis que l'activité Promotion Immobilière, dans un marché encore perturbé, réalise comme attendu une croissance de 16,5% à 14,8 millions d'euros.

L'Oréal

Delphine Viguier-Hovasse nommée première directrice générale innovation et prospective de L'Oréal. Elle assumera ces nouvelles responsabilités à compter du 1er juillet 2025 et rejoindra le comité exécutif du groupe. Elle rapportera également à Barbara Lavernos, directrice générale adjointe, en charge de la recherche, de l'innovation et de la technologie. Elle a rejoint le groupe L'Oréal en 1997. En 2019, elle a marqué l'histoire en devenant la première femme à diriger la marque L'Oréal Paris au niveau mondial.

Neurones

Neurones a dévoilé son chiffre d'affaires du premier trimestre, ressortant en croissance organique de 3,9% à 214,1 millions d'euros. Le groupe de conseil en management et de services numériques a été soutenu par le cloud, le digital et la data. Côté perspectives, Neurones, compte tenu d'une visibilité limitée, prévoit de réaliser un chiffre d'affaires dans une fourchette de 840 à 850 millions d'euros et un résultat opérationnel compris entre 8,5% et 9%. "Ces prévisions pourront être affinées lors de la publication du chiffre d'affaires du premier semestre (10 septembre)", précise l'entreprise.

NRJ Group

NRJ Group annonce être en négociations exclusives avec CMA Média dans le cadre de la potentielle cession de sa chaîne de télévision Chérie 25. Le Comité Social et Economique de l'UES Boileau dont les sociétés concernées font partie sera informé et consulté dès qu'un projet suffisamment avancé pourra lui être présenté, conformément aux obligations légales en la matière.

Solvay

Solvay a diffusé ses résultats du premier trimestre, faisant ressortir un bénéfice net sous-jacent des activités poursuivies est de 102 millions d'euros au premier trimestre 2025 contre 119 millions d'euros au premier trimestre. L'Ebitda sous-jacent est de 250 millions d'euros accuse un recul organique de 5,7%, avec une marge d'Ebitda sous-jacent de 22,3% contre 22,1% un an plus tôt à la même période. Le chiffre d'affaires de Solvay s'élève à 1,12 milliard d'euros, en recul organique de 5,8%.

Valneva

Le spécialiste des vaccins Valneva a annoncé que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a entamé une revue du vaccin vivant atténué contre le chikungunya sur la base de rapports d'effets indésirables graves chez des personnes âgées. L'EMA a décidé temporairement de suspendre l'utilisation du vaccin de Valneva pour les personnes de plus de 65 ans pendant la durée de cette revue.