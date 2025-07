Casino: nouveau directeur achats et marchandises information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 15:14









(Zonebourse.com) - Casino fait part de la nomination de Yannick Dalon comme directeur achats et marchandises et membre du comité exécutif à compter du 1er août, succédant à Pauline Glaziou, qui quitte le distributeur alimentaire pour des raisons personnelles.



Yannick Dalon a rejoint Casino il y a plus 13 ans et a pris des responsabilités croissantes au sein de la direction achats et marchandises, dont il occupait récemment le poste de secrétaire général en charge de la finance, de la qualité et des achats non marchands.



Béatrice Avril, auparavant directrice des achats marchands, est quant à elle nommée directrice adjointe achats et marchandises du groupe Casino et pilotera désormais les achats marchands et non marchands.





