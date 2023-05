Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: non loin du palier des 6E information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 10:38









(CercleFinance.com) - Essuyant l'une des plus fortes baisses du SBF120, Casino poursuit sur sa lancée de vendredi et se rapproche des 6E du 5 avril, palier dont l'enfoncement pourrait amener l'action du distributeur à re-tester son plus bas absolu des 5,6E du 24 mars.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -2.13%