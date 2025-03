Casino: nomme Richard Jolivet à son Comité Exécutif information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 15:51









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Richard Jolivet, directeur général de Naturalia, rejoint son Comité Exécutif.



'Fort d'une expérience solide dans le retail, Richard Jolivet a su imposer Naturalia comme une référence incontournable du bio. Son engagement en faveur d'une consommation plus responsable s'inscrit pleinement dans les ambitions du groupe Casino' indique le groupe.



Philippe Palazzi a déclaré : ' L'arrivée de Richard Jolivet au Comité Exécutif du groupe Casino marque une étape clé dans notre stratégie. Son expertise du bio et du commerce responsable, développée chez Naturalia, sera un atout majeur pour accélérer la transformation de nos marques vers une alimentation plus durable, accessible et différenciante '.





