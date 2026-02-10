Casino ne fait pas appel de sa condamnation pénale
Néanmoins, le groupe de distribution alimentaire précise qu'il contestera le calcul des intérêts civils retenu par le Tribunal.
Pour rappel, Casino a été relaxé du chef de manipulation de cours, mais condamné pour corruption privée et manipulation de marché au titre de faits remontant aux années 2018 et 2019, au paiement d'une amende ainsi qu'à des réparations civiles.
