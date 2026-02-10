 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Casino ne fait pas appel de sa condamnation pénale
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 07:07

Casino indique qu'il a décidé de ne pas faire appel de sa condamnation pénale du 29 janvier dernier par le Tribunal correctionnel de Paris, qui lui a infligé une amende de 40 millions d'euros dont 20 MEUR avec sursis, pour des faits datant de 2018-2019.

Néanmoins, le groupe de distribution alimentaire précise qu'il contestera le calcul des intérêts civils retenu par le Tribunal.

Pour rappel, Casino a été relaxé du chef de manipulation de cours, mais condamné pour corruption privée et manipulation de marché au titre de faits remontant aux années 2018 et 2019, au paiement d'une amende ainsi qu'à des réparations civiles.

Valeurs associées

CASINO GUICHARD
0,2348 EUR Euronext Paris +2,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.02.2026 07:58 

    (Actualisé avec Kering, Philips, TUI, Osram et Standard Chartered) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les ... Lire la suite

  • AIRBUS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    AIRBUS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 10.02.2026 07:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Le géant français du luxe Kering, lancé dans une restructuration depuis l'arrivée en septembre de son nouveau directeur général Luca de Meo, présente mardi ses résultats annuels ( AFP / Eric PIERMONT )
    Kering, toujours plombé par Gucci, voit son bénéfice net plonger de 93,6%
    information fournie par AFP 10.02.2026 07:48 

    Le géant français du luxe Kering , propriétaire de Gucci, lancé dans une restructuration depuis l'arrivée en septembre de son nouveau directeur général Luca de Meo, a annoncé mardi des ventes en baisse de 13% en 2025 et un plongeon de son bénéfice net de 93,6%. ... Lire la suite

  • AIR LIQUIDE : Le mouvement reste haussier
    AIR LIQUIDE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 10.02.2026 07:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank